Белгород снова атаковали дроны, пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения после очередной атаки беспилотников на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины осколочные ранения ног, написал глава региона в Telegram-канале.

На месте атаки повреждено остекление и фасад двух административных зданий. Также выбиты окна в нескольких квартирах трех многоэтажных домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, осколками посечены два легковых автомобиля.

Накануне в Белгороде власти обязали работодателей по максимуму перевести сотрудников на дистанционку на ближайшие два дня. Такое решение было принято после массированной атаки беспилотников на город. Днем 14 августа центр Белгорода оцепили военные, слышны автоматные очереди и звуки взрывов, над городом замечены дроны в большом количестве.