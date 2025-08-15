Мошенники обманули россиянку с помощью звонка на новый мессенджер

Мошенники выманили у жительницы Курска крупную сумму денег с помощью "нового мессенджера". Полиция не указывает, что именно это было за приложение, но из новых в России в последнее время выходил только Max от VK, можно предположить, что речь идет о нем.

"Жительница областного центра выполнила указания мошенников, представлявшихся сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей", - говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Курской области.

"Незнакомец сообщил о доставке на ее имя посылки и попросил продиктовать код из поступившего смс-сообщения. Даже не ожидая никакой бандероли, курянка передала секретный код постороннему. На потерпевшую стремительно обрушились звонки из различных госучреждений. Лжесотрудник Роскомнадзора убедил девушку, что предыдущий диалог состоялся с теми, кто пытался похитить её сбережения. Испуганная курянка потеряла контроль и продолжила совершать череду необдуманных поступков", - рассказывают полицейские.

Далее женщина установила на смартфон приложение, пошла к банкомату и перечислила на продиктованные реквизиты почти 300 тыс. руб., а затем – еще 150 тыс. руб. До последнего женщина (кстати, всего 34-х лет) полагала, что переводит деньги на "безопасную ячейку".

"Но последовавший звонок с выманиваем очередной крупной сумму заставил курянку усомниться и обратиться за помощью в полицию", - рассказали в полиции.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp* тем, что в этих мессенджерах мошенники звонят россиянам и обманывают их.

*принадлежит корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ