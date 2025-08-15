15 Августа 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минпрос разработал 30 вариантов расписания уроков для школ

Для оптимизации нагрузки на школьников Министерство просвещения РФ разработало варианты расписаний уроков для всех классов в новом учебном году. Каждая школа сможет адаптировать их под свои условия.

В соответствии с федеральным учебным планом и с учетом пяти- или шестидневной недели разработаны: пять вариантов расписаний для 1-4 классов, шесть вариантов расписаний для 5-9 классов и 19 вариантов расписаний для старших классов. Но так как в каждом классе свое расписание, то в реальности вариантов еще больше. В каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение "Разговора о важном". А по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" во всех классах, начиная с 6-го.

Весной министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о разработке единого расписания уроков для всех школ России, что вызвало волну критику: как это возможно? С другой стороны, зачем разрабатывать десятки вариантов расписаний, когда в каждой школе свои условия, которые невозможно учесть? Что признало и Минпросвещения, посоветовав адаптировать свои рекомендации под конкретные условия.

В комментариях люди пишут в основном об имитации бурной деятельности и формальной заботе о детях, но при этом о непрофессионализме составителей.

"Полистала для интереса. Огромное количество "пар", особенно в 10-11 классе. При двухчасовой программе, коллеги не дадут соврать, это кошмар - два урока отработали, и до свидания до следующей недели. Во втором классе английский два дня подряд, а далее снова до свидания до будущей недели. И это в самом начале обучения, где основы закладываются! (Родители начнут возмущаться и искать репетиторов.) Надеюсь, эта бумажка так и останется рекомендацией, которую будут предъявлять при проверках, а работать будем нормально", - пишет пользователь Елена С.

Единое расписание критиковал даже режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон", который сослался на критику лидера "Родной школы" Алексея Савватеева. Однако и представленные "адаптационные" варианты вряд ли имеют большой смысл для школ.

