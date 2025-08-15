Врач из Екатеринбурга перевела мошенникам миллион после сообщения о посылке

У молодой жительницы Екатеринбурга похитили миллион рублей, попросив подтвердить получение посылки. Мошенники использовали схему с "резервным счетом".

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стала 29-летняя врач-онколог одной из больниц уральской столицы. Все началось 8 августа с банального звонка от якобы сотрудницы почты, которая заявила, что пришла посылка и попросила назвать код из СМС для ее получения. Врач, не задумываясь, продиктовала код и положила трубку. Однако вскоре ее по телефону атаковали лжепредставители госструктур – от "специалистов Госуслуг" до "сотрудников ФСБ".

Звонившие убедили свердловчанку, что она открыла доступ к своим банковским счетам, которые теперь будут использованы для финансирования недружественных государств, а ее саму ждет уголовная ответственность. Женщине велели срочно снять все деньги и перевести на "резервный счет", что она и сделала. Когда аферисты перестали выходить на связь, врач поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Сумма ущерба составила 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области участились случаи обмана людей при помощи сообщений о неожиданно поступивших им почтовых посылках или письмах. В полиции давали советы, как не стать жертвой таких мошенников.