Часовню святой Екатерины готовят к празднованию Дня города

Часовню святой Екатерины активно готовят ко Дню города. Перед алтарем устанавливают новый иконостас — дар от Крыма столице Урала.

Это уже второй подарок севастопольцев. Первый — это мощи святой Великомученицы Екатерины, преподнесенные семьей Аксеновых в год 300-летия нашего города. Тогда же задумались и о новом иконостасе, и вот, спустя два года он уже украшает храм.

Все работы закончат в пятницу вечером, а утром в субботу Владыка Евгений совершит здесь Божественную литургию и вместе с православными христианами и встретит День города молебном. Посетить его планирует и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Иконостас был создан под размеры Часовни святой Екатерины — второго того в мире просто не существует. Занимались работами художники и архитекторы мастерской «Феодора», которые также помогают в Свято-Владимирском храме на территории Древнего Херсонеса.

В основе каждой детали иконостаса медь, которая покрыта никелем, а часть фрагментов — серебром и золотом. А сами узоры дополняют ковчег, в котором хранятся мощи святой Екатерины.

Появятся в часовне и новые иконы — их напишет настоятель иерей Сергий Цихановский.

Стоит отметить, что часовня святой Екатерины преображается постоянно. В прошлом году неравнодушные жители города взяли на себя работы по обновлению фасада святыни, а в этом очередь дошла и до внутреннего убранства.