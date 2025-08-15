Неформальные сообщества и группы будут включать в перечень экстремистов

Минюст России хочет распространить возможность внесения в перечень экстремистских организаций неформальные сообщества и группы. Об этом говорится в проекте приказа, подготовленном министерством. Также в реестр предлагается вносить сведения о лицах-участниках таких групп, пишут "Ведомости".

Сейчас в перечень экстремистских организаций Минюст вносит какие-либо объединения на основании решения суда о ликвидации или запрете деятельности, причем решение суда должно быть вступившим в силу.