"Золотое яблоко" открывает в Академическом первый в Екатеринбурге ПВЗ

В Екатеринбурге открывается первый в городе и седьмой в стране пункт выдачи заказов "Золотого яблока". Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании, ПВЗ появится в Академическом районе на улице Вильгельма де Геннина, д. 33 и будет иметь самый большой клиентский зал среди всех.

Открытие запланировано уже на завтра - 16 августа. Он будет ежедневно работать с 10.00 до 21.00, а для получения заказа будет необходимо назвать его номер оператору пункта выдачи или показать ему QR-код из личного кабинета в мобильном приложении. Срок хранения заказа в ПВЗ составит семь дней.

"Собственные пункты выдачи "Золотого Яблока" строятся с такими же высокими стандартами комфорта и узнаваемыми приемами дизайн-кода компании — отдельный вход с улицы, просторные помещения, где много света и живых зеленых растений. Также внутри есть удобные зоны распаковки и зоны отдыха с диванами, пуфиками и водой для посетителей. ПВЗ в Екатеринбурге станет самым просторным: общая площадь пункта выдачи — 104м², а клиентский зал занимает почти половину — 47м²", — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что "Золотое яблоко" стало первым бьюти-ритейлером, который запустил собственные ПВЗ. Первые два появились в Москве в 2024 году и еще один в 2025-ом. В этом году пункты выдачи также появились в Тюмени (один) и Санкт-Петербурге (три).

Там также добавили, что при выборе доставки заказов с сайта и из приложения в ПВЗ компании вместо обычного кэшбэка 1%, который все клиенты получают при любой покупке с бонусной картой, будет начисляться 5%.