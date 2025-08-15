В регионах вводят штрафы для компаний, у которых нет квот на прием в штат участников СВО

Уже в нескольких российских регионах власти ввели квоты на трудоустройство участников СВО, кое-где работодателей даже штрафуют, если они не создают квоту для ветеранов боевых действий.

Так, в Вологодской, Новгородской и Курской областях в этом году или начале следующего введут штрафы за отсутствие квот: до 100 тыс. руб. для юрлиц, до 50 тыс. руб. для ИП и до 30 тыс. руб. для должностных лиц, пишут "Ведомости".

В Вологодской области квоту определили в 1% от штата для работодателей, на которых работают более 100 человек. В регионе под такое требование попадают около 450 предприятий, хотя будут и исключения: оборонка, организации инвалидов и компании в статусе ликвидации.