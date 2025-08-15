ОСК сократит большинство работников Хабаровского судозавода

Объединенная судостроительная корпорация сократит 70% сотрудников Хабаровского судостроительного завода.

Это произойдет к 31 октября текущего года. Соответствующий приказ был подписан 10 июля гендиректором предприятия Михаилом Боровским. Решение о сокращении штата принято из-за отсутствия объемов производства, а также на основании обязательных указаний генерального директора ОСК.

Предприятие растеряло кадровый потенциал и проиграло борьбу за заказы из-за невыгодного расположения. В результате заводу сложно конкурировать с другими верфями в части стоимости и сроков постройки судов, сообщают "Ведомости".

При этом в начале года глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ проработать вопрос строительства новых верфей в стране. По его словам, необходимо поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом.