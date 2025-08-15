Госдума заказала за 1,5 млн рублей исследование о влиянии миграции на Россию

Аппарат Госдумы заказал исследование, с целью оценить социально-экономические последствия миграционных процессов для страны.

В нем проанализируют правовую базу регулирования трудовой миграции и пропишут рекомендации по улучшению законодательства. Контракт на выполнение работы размещен в единой информационной системе в сфере закупок. Он оценивается в 1,55 млн руб.

Поставщик услуги – Уральский государственный юридический университет имени Яковлева из Екатеринбурга. Вуз в свою очередь привлек к исполнению заказа некоммерческую организацию "Уральский фонд поддержки правосудия и частного права "Паритет". Был заключен договор на проведение экспертно-аналитических исследований за 387 тыс. 500 руб. Организация должна передать университету результаты до 1 сентября.

В нем обратят внимание на "серьезную нагрузку на соцсферу" со стороны трудовых мигрантов, которые при этом приносят в бюджет более 120 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуме предложили на законодательном уровне запретить мигрантам переводить за рубеж деньги больше официальной зарплаты.