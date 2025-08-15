В России одобряют только 21% заявок на кредиты

В июле текущего года доля одобрений по кредитам снизилась до 21,4%.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По автозаймам и потребительским кредитам финансовые учреждения одобряют только каждую четвертую-пятую заявку, а по ипотеке — отказывают в 60% случаев, несмотря на льготные жилищные программы.

В Центробанке объяснили ужесточение риск-политики ростом просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Чаще всего испытывают проблемы заемщики с высокой долговой нагрузкой, поэтому регулятор ограничивает выдачу ссуд этой категории и регулирует их долю в портфеле банков.

Как считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, увеличение просрочки связан с инфляцией и увеличением платежей по уже взятым займам, что сокращает реальные доходы домохозяйств, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что уровень просрочки по ипотечным займам и автокредитам за год вырос почти вдвое: до 95 млрд и 35 млрд руб. соответственно.