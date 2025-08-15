В Камышине жестоко убили федерального судью

В Камышине Волгоградской области жестоко убили федерального судью.

Как сообщает Telegram-канал Shot, тело Василия Ветлугина было найдено на Советской улице с огнестрельным ранением, отрезанным половым органом и ножом в глазу. Убийца сам сдался полиции, его допрашивают.

47-летний житель Камышина Сергей К. узнал, что у его жены роман с Ветлугиным. Он подкараулил соперника недалеко от здания Городского суда и несколько раз выстрелил в него из ружья "Сайга". Затем ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз.

СК завел уголовное дело по двум статьям — убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия.