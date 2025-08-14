ООН собирается следить за встречей Путина и Трампа на Аляске

Организация Объединенных Наций (ООН) собирается следить за переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Очевидно будем следить за тем, что произойдет. Посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует его слова во время брифинга РИА Новости.

Ранее Кремль огласил состав российской делегации и программу саммита Путин-Трамп на Аляске. Там также добавили, что встреча президентов начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Программа переговоров уже согласована. Затем пройдут переговоры в формате "5 на 5", беседа продолжится за завтраком.