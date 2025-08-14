Автодорогу Образцово-Травино-Полдневое в Астраханской области отремонтируют до конца года

О том, что дорогу Образцово-Травино-Полдневое планируется полностью отремонтировать до конца года, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что также благодаря поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Камызякском районе будет приведен в нормативное состояние участок протяженностью около 5 км.

"С такой просьбой неоднократно обращались местные жители. Ранее здесь была гравийная дорога", - напомнил Игорь Бабушкин.

Сейчас на объекте активно проводятся строительно-монтажные работы. Специалисты исправляют профиль земляного полотна, укладывают щебень. Идут с опережением графика. Завершить ремонт должны этой осенью.

"Всего по нацпроекту до конца 2025 года планируем обновить около 60 км дорожного полотна на трассах регионального и межмуниципального значения", - сообщил глава Астраханской области