Федеральные медицинские эксперты отмечают качественный скачок в развитии системы онкопомощи в Костромской области

Комиссия Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ провела проверку системы медицинской помощи по профилям «онкология» и «урология» в Костромской области.

В частности, эксперты отметили, что значительно выросла доступность специализированных направлений медицины для жителей региона.

Так, за последние несколько лет онкослужба в Костромской области фактически пережила второе рождение. В 2021 году благодаря личным встречам Сергея Ситникова в Правительстве и профильных ведомствах в Костроме был практически заново создан современный онкологический центр. Сформированы центры амбулаторной онкологической службы в Костроме, Галиче и Шарье, в муниципалитетах работают 18 первичных онкологических кабинетов. Закуплено 68 единиц медицинского оборудования на общую сумму почти 700 млн рублей.

Серьезная динамика отмечается в развитии телемедицинских консультаций, применяются выездные форматы работы. Увеличивается число используемых схем противоопухолевой лекарственной терапии. А сроки ожидания госпитализации сокращаются, снижается смертность. Костромские врачи сумели увеличить количество заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях.

В конце 2024 года в Костромской области запущен пилотный проект скрининга рака легких методом проведения низкодозной компьютерной томографии легких, внедрены дополнительные скрининги шейки матки, молочной железы, контроля колоректального рака.

Сейчас в Кострому приезжают лечиться из других регионов. Только в прошлом году помощь была оказана 143 пациентам.

«Спасибо вам, Сергей Константинович, за поддержку службы. Впечатления очень достойные. Многое сделано, служба развивается. Работают линейные ускорители. Под руководством главного врача Владимира Михайловича Унгуряна развиваются хирургические технологии. По сравнению с прошлыми годами, есть тенденция к снижению смертности. Сегодня показатель выявления заболеваний на ранних стадиях - 45,8%. Знаем, что Сергей Константинович находится в постоянном контакте с министром Михаилом Мурашко. Это очень важно, когда руководители такого уровня работают вместе для улучшения ситуации в регионе», - отметил гендиректор центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Особое внимание в регионе уделяются медицинским кадрам. В 2019 году в штате онкодиспансера не было ни одного радиотерапевта, сегодня штат укомплектован на 83%. Проходят обучение 3 студента - целевика, которые придут на работу в подразделения в Галиче, Нерехте и Костроме.

В ходе встречи с губернатором специалисты Национального центра радиологии Минздрава России отметили, что готовы оказывать содействие в обучении молодых кадров. В том числе, принимать на учебу студентов.

«Динамику роста службы я вижу собственными глазами. За несколько лет создана структура, которая позволяет решать все задачи на уровне региона. Сегодня все самые современные методы лечения, которые используются в федеральных учреждениях, используются и в Костромской области. Этим регион отличается от других. И в федеральных центрах очень мало пациентов из Костромской области. Для нас это главный неформальный показатель, что служба на местах работает. Это здорово», - подчеркнул главный внештатный специалист - онколог ЦФО Сергей Иванов.

Серьезные позитивные изменения отмечены экспертами и в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «урология». Необходимое современное медоборудование Костромская область приобрела в 2021 году. Средства были привлечены из федерального бюджета по результатам рабочих встреч губернатора Сергея Ситникова.

«Сергей Константинович, действительно, болеет, радеет за медицину. Это очень важно. Более того, сегодня в ходе встречи он сам поднимал вопросы, которые мы планировали решить узким кругом специалистов. Очень приятно удивлен, что глава региона так погружен и знает ситуацию изнутри. Уверен, динамика и далее будет только положительная», - подчеркнул старший научный сотрудник НИИ урологии - филиала НМИЦ радиологии Дмитрий Войтко.