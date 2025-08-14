В Госдуме не исключают запрета некоторых фильмов Балабанова

В Госдуме не исключили, что в России могут быть запрещены некоторые фильмы известного режиссера Алексея Балабанова. Вступают в силу поправки о запрете проката и показа в онлайн-кинотеатрах фильмов, которые не соответствуют традиционным духовно нравственным ценностям. Проверять будут не только новые, но и старые фильмы.

"Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно", - цитирует издание "Абзац" первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко.

Ранее глава комитета ГД по культуре Ольга Казакова сказала, что Минкульту придется нанять больше людей для отсмотра контента, поскольку работы с введением новых ограничений значительно прибавилось.