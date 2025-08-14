Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок

Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы до вьетнамского острова Фукуок. Об этом в ходе пресс-конференции заявила член правления Уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Леонова.

По ее словам, в последнее время жители Среднего Урала показывают особую заинтересованность в зарубежных направлениях - особенно, в Юго-Восточной Азии. Среди самых популярных мест для отдыха: Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Малайзия. Фукуок же с длинными пляжами, парками и своими достопримечательностями, совмещает в себе пляжный и активных отдых, которым свердловчане также все чаще отдают предпочтение.

Первый вылет запланирован уже 15 ноября.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о запуске с 29 сентября прямого сообщения из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг. По этому направлению также летают авиакомпании Red Wings, Azur Air и "Икар".