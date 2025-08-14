Блогера Илью Варламова* приговорили к восьми годам колонии

Мещанский суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова* к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента (отказывался указывать в своих публикациях статус иноагента).

Кроме того, суд назначил Варламову* штраф в 99,5 млн руб. – в такую сумму оценен доход блогера за 2023 год.

Ранее Варламова*, который покинул Россию после начала СВО, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его российские счета были арестованы.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ