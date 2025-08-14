На реке Миасс в Челябинске обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч "квадратов"
На реке Миасс обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тыс. м². Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Загрязнение замечено около Ленинградского моста в Челябинске. Природоохранное ведомство начало проверку.
На место выехали сотрудники местного подразделения Росприроднадзора и отобрали пробы воды для лабораторных исследований совместно с ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО".
По результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством.