На реке Миасс в Челябинске обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч "квадратов"

На реке Миасс обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тыс. м². Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Загрязнение замечено около Ленинградского моста в Челябинске. Природоохранное ведомство начало проверку.

На место выехали сотрудники местного подразделения Росприроднадзора и отобрали пробы воды для лабораторных исследований совместно с ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО".

По результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством.