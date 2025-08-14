Российские артисты и спортсмены поздравили Тюменскую область с 81-летием

Российские артисты и спортсмены поздравили жителей Тюменской области с 81-летием региона, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области. Сегодня, 14 августа, Тюменская область отмечает очередную годовщину.

Народная артистка России Лариса Долина в поздравлении сказала: "С Тюменской областью у меня давно теплые отношения. Для меня она особенная. Поздравляю с праздником всех ее жителей".

"Позвольте от всего сердца поздравить вас с праздником. Дай бог вам и вашим семьям благополучия, счастья, любви, улыбок, тепла вашему домашнему очагу и мирного неба над головой", - обратился к тюменцам депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев.

Заслуженный артист России Сергей Трофимов поделился мнением, что для каждого артиста большое удовольствие – приезжать в Тюменскую область: "Выступать перед вами, видеть ваши лица, вы потрясающие. Спасибо, что вы у нас есть".

Певица Таисия Повалий отметила: "Тюменская область – один из важнейших регионов нашей великой Родины. Я всех поздравляю с праздником и желаю семейного счастья, любви, благополучия".

"Желаю всем крепкого здоровья, ангела хранителя, сухого пороха и боевого братского единства. Единство – это сегодня самое важное в нашей стране. С днем рождения, Тюменская область", - поздравил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.

Режиссер, сценарист, продюсер, театральный педагог Никита Высоцкий отметил, что Тюменская область – один из самых успешных регионов благодаря деятельной любви местных жителей. "Я часто бывал в Тюмени. Там есть памятник моему отцу Владимиру Высоцкому, который написал песню "Тюменская нефть". И я хочу пожелать вам успехов и процветания", - заявил он.