ЕС полностью исключил возможность смягчения санкций против России

Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й", - приводит ее слова ТАСС. Связанные с этим утечки в СМИ являются "чистыми спекуляциями", добавила Подеста.

Ранее телеканал SkyNews сообщил о том, что ЕС якобы изучает возможность некоторого смягчения рестрикций в случае заключения и "полного соблюдения" перемирия.

В июле Совет стран Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала данный пакет «одним из самых жестких на сегодняшний день". Он коснулся различных сфер. В нем есть и снижение цены на сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель, и запрет на транзакции с банками из России, и санкции против поставщиков для российского оборонно-промышленного комплекса.