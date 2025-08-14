Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

Тягач Navio, разрабатываемый подразделением "Сбера" SberAutoTech впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани.

"Маршрут длиной более 1600 км машина Navio преодолела за сутки. Для сравнения обычный рейс с водителем занимает около 58 часов — почти в два с половиной раза дольше. Маршрут тягача прошел по трассам М-11, А-113 и М-12. В кабине находился инженер, но грузовик ехал в автономном режиме. Такая технология способна заметно ускорить перевозки", - говорится в сообщении Минтранса России.

Тестирование беспилотника продолжится.