Среди пострадавших от атак ВСУ в Ростове-на-Дону - двое детей

Среди пострадавших после атак ВСУ в Ростове-на-Дону 13 человек - двое детей. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах.

Повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Из домов, которые атаковали ВСУ, эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения.

Как сообщалось, из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

В Ростовской области была объявлена ракетная опасность.