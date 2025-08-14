Моор и Якушев осмотрели восстановленный спортцентр "Олимпия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета Единой России, в прошлом также возглавлявший этот регион Владимир Якушев осмотрели реконструированный физкультурно-спортивный комплекс "Олимпия" в Тюменском районе. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели здание спорткомплекса общей площадью более 9 тысяч квадратных метров, в котором после реконструкции созданы комфортные условия для спортсменов, болельщиков и сторонников активного образа жизни.

В состав спортивного комплекса, в котором одновременно могут заниматься свыше 170 человек, входят: универсальный спортзал с баскетбольно-волейбольной площадкой и зрительскими трибунами на 100 мест, бассейн на шесть 25-метровых дорожек, тренажерный зал.

В обновленном спорткомплексе есть возможности для проведения районных, региональных и всероссийских соревнований. Здесь будут проходить тренировки по плаванию, аквааэробике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, фитнесу, шахматам, шашкам, дартсу и другим видам спорта.

Прежнее здание спорткомплекса было признано аварийным и снесено. Строительство нового началось в 2022 году и обошлось бюджету Тюменскому района в 1,5 млрд руб.

Отметим, что визит тюменского экс-губернатора Владимира Якушева совпал с днем рождения Тюменской области, которая сегодня отмечает 81 год.