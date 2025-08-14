Госдума может разрешить агитацию с использованием ИИ

Депутаты Госдумы предлагают законодательно закрепить возможность использования агитационных материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

Они считают, что это нужно делать ради демократии и для достижения целей Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года. Сейчас можно создавать изображения и видео, синтезировать голоса, и это открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, а также существенно снизит затраты на их производство. При этом необходима регламентация такой деятельности для противодействия мошенническим приемам, говорится в пояснительной записке.