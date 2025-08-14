Суд отказался заочно арестовать Акунина*

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

"Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения", — цитирует представителя инстанции ТАСС.

В июле 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил писателя к 14 годам лишения свободы, первые четыре года он должен отбывать в тюрьме (самый строгий вид пенитенциарных учреждений в РФ), остальное – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, сообщили в прокуратуре Москвы. Обвинение просило приговорить знаменитого писателя к 18 годам колонии строгого режима.

Акунина* признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга