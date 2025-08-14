Стала известна программа саммита Путина и Трампа и состав российской делегации

Кремль огласил состав российской делегации на саммите Путин-Трамп на Аляске. Об участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова уже сообщалось накануне, к нему присоединятся помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в последние месяцы фактически возглавил неофициальные российско-американские переговоры.

По данным СМИ, специальный борт Ил-96-300 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске. Летит ли этим бортом президент России или это самолет сопровождения – неизвестно.

В Кремле сообщили, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Программа переговоров уже согласована. Затем пройдут переговоры в формате "5 на 5", беседа продолжится за завтраком.

По словам Юрия Ушакова, центральной темой саммита на Аляске будет урегулирование украинского конфликта, но президенты затронут и другие темы, особенно двухсторонние отношения. По времени переговоры никак не будут ограничены. По итогам встречи запланирована пресс-конференция.

"Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Делегация вернется в Россию немедленно после завершения переговоров. В начале встречи президенты естественно скажут несколько слов, это обычная практика международных переговоров. Переговоры будут носить деловой характер и нас естественно у всех деловой настрой прежде всего", - сообщил помощник президента России.

"Скоро вылетаю на Аляску и приму участие в саммите Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в составе официальной делегации", - подтвердил свое участие во встрече Дмитриев в Telegram.