"Золотое яблоко" создаст зеленый оазис рядом с УрГЭУ в Екатеринбурге

"Золотое яблоко" займется благоустройством участка возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и станции метро Геологическая. На пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева разобьют современный сквер площадью около 1 га, который станет подарком Екатеринбургу и вузу, выпустившему многих сотрудников компании, включая ее основателей Ивана Кузовлева и Максима Паняка.

"Строительство сквера — один из способов сказать спасибо городу, где родилась и выросла наша компания, а также вузу, который дал нашей команде столько знаний. Над проектом работала лучшая команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров, и мы надеемся, что людям здесь будет хорошо", — прокомментировал Иван Кузовлев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, после заявленной от руководства инициативы, к проекту присоединились профессионалы высокого уровня, среди которых "Ландшафтная мастерская Сергеевых", архитектурное бюро Isaev Architects, а также штатные архитекторы "Золотого Яблока". Проект реализуется полностью за средства компании, бюджет составит порядка 150 млн рублей.

"Проектируя пространство, мы хотим, чтобы на этой загруженной людскими потоками территории появилось уникальное ландшафтное ядро, вызывающее желание замедлить шаг, всмотреться и, возможно, прийти сюда снова, — рассказывают руководители "Ландшафтной мастерской Сергеевых" и авторы концепции сквера Ирина и Александр Сергеевы. — Чтобы сделать территорию мультифункциональной, мы смотрим, как люди существуют здесь сейчас, чего не хватает. Например, раньше студенты пристраивали свои книги и конспекты на постаменте скульптуры "Уральский предприниматель", а теперь в сквере будет много места для подготовки к занятиям — амфитеатр, скамьи длиною больше 50 метров, кресла и даже шезлонги. Архитектурные формы сквера будут удобны и для комфортного перерыва между учебными парами, и для неспешной прогулки, и для времяпрепровождения с детьми".

По мнению авторов проекта, сквер должен быть не только функциональным, но и радовать глаз. Именно поэтому вся территория будет засажена несколькими десятками видов растений, включая крупномерные деревья, лиственные кустарники, низкорослые хвойные и многолетние травянистые растения. Каждое из них ранее уже хорошо показали себя в климате Среднего Урала. Более того, впервые в городе в общественном сквере будет установлена система автоматического полива.

Это не единственная новация. Поскольку сквер затронет зону с подземными коммуникациями, было решено сохранить к ним свободный доступ. В связи с этим решено вдоль улицы 8 Марта высадить крупные кустарники и деревья в большие вазоны — эстетичные и мобильные емкости. Пешеходы и даже автомобилисты смогут оценить эффект зеленого коридора, а рабочие в любое время провести работы, не разрушая благоустроенную территорию.

"Новый, современный вид одного из значимых мест столицы Урала несомненно привлечёт тысячи горожан — и гостей города, и студентов. Историческое место Екатеринбурга будет облагорожено при творческом участии одной из лучших и наиболее профессиональных в этой сфере компаний", — заявил ректор УрГЭУ м почетный гражданин Екатеринбурга Яков Силин.

Визуал сквера весьма разнообразен и будет отличаться в зависимости от времени пребывания в нем и маршрута. Например, у выхода метро №3, можно будет увидеть два больших цветника со злаками и травянистыми цветущими растениями, которые меняет свой внешний вид в зависимости от времени года. Весной здесь будут цвести мелколуковичные первоцветы. В июле-августе — злаковые колосья и россыпь мелких цветов. Пик цветения придется на август — середину сентября, когда студенты возвращаются к занятиям в вузе. Насладиться этим видом можно будет подольше благодаря уличным креслам и трону с высокой спинкой. На нем можно действительно отдохнуть "по-королевски" и сделать красивые фото.

Напротив выхода из метро №1 построят многоуровневый амфитеатр высотой около трех метров. Студенты и гости сквера будут сидеть на его ступенях в окружении сосен, яблонь и самого крупного сорта ивы Свердловской селекции - ив памяти Бажова. С него будет открываться чудесный вид на зеленый массив Дендропарка, а также на улицу Куйбышева, вдоль которой высадят сибирские ели, несколько видов сосен, сирень, кизильник блестящий и сорта дерена белого.

Напротив УрГЭУ в специальных вазонах будут посажены яблони Недзвецкого, сосны горные, можжевельник горизонтальный, смородина альпийская, спирея серая, гортензия метельчатая. Такое сочетание растений обеспечит скверу красивый внешний вид в любой сезон.

"В Свердловской области тысячи компаний, руководство которых заботит не только прибыль, но они активно и лично участвуют в улучшении качества жизни своих работников и местных сообществ. В их числе основатели "Золотого Яблока" Иван Кузовлев и Максим Паняк. Компания не только преображает пространство вокруг УРГЭУ, но и подтвердила свое участие в благоустройстве пешеходной улицы Вайнера в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро мы сможем прогуляться по новым локациям", — прокомментировал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Благоустройство территории пройдет в два этапа. Первый завершат уже в октябре текущего года, а второй - к октябрю 2026-го. По окончании работ "Золотое Яблоко" еще два года будет финансировать уход за сквером, чтобы растения прижились, и зеленый оазис в своем лучшем виде был передан в собственность городу.