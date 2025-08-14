Депутат Милонов призвал начислять многодетным родителям больше пенсионных баллов

Многодетным родителям надо начислять больше пенсионных баллов, а не снижать им пенсионный возраст, как это предложили депутаты от РСЗП Сергей Миронов и Яна Лантратова. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Как сообщалось, Миронов и Лантратова предлагают снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей: на один год родителям двух детей, на три года - трех детей, на пять лет - четырех и более. Предложенная инициатива сможет стимулировать рождаемость, укрепить социальную справедливость, повысить уровень защищенности семей, считают они.

Милонов же полагает, что это не совсем правильно. Лучше добавлять пенсионных баллов за каждого рожденного ребенка, потому что многодетные женщины и так могут выходить на пенсию раньше.

В то же время пенсионные баллы и так увеличиваются с каждым ребенком. За уход за первым ребенком дают 1,8 балла в год, за вторым - 3,6, за третьим и четвертым - 5,4. С 2026 года будут начислять 5,4 балла за декрет с пятым и последующими. Но это все равно очень мало. Так, если женщина родила троих детей и с каждым она была в декрете полтора года, то получит 16,2 балла. Это более половины от числа баллов, необходимого для выхода на пенсию, но она все равно должна иметь 15 лет страхового стажа для выхода на пенсию, которые набрать труднее, чем без детей или с одним-двумя. При этом один балл сейчас стоит лишь 145 рублей (в следующем году прогнозируется около 160), так что общая прибавка к пенсии составит всего около 2,5 тыс. рублей. Такова "цена многодетности".

При этом за те же 4,5 года, которые женщина была в декрете, она могла бы работать, получая зарплату. Поэтому прибавка к пенсии по сравнению с работой без детей является практически нулевой. Рождение нескольких детей не только повышает риск бедности, но и не сулит никаких бонусов на пенсии. Единственный бонус - сам досрочный выход на пенсию, но при наличии 15 лет стажа. В последнем требовании никаких поблажек многодетным нет, и депутаты об этом практически не говорят.