13 человек получили ранения при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Двое пострадавших после атаки БПЛА госпитализированы в Ростове-на-Дону. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он добавил, что еще 11 человек с ранениями сейчас везут в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону беспилотники атакуют жилые дома. Около 50 человек эвакуировали.

Губернатор уточнил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

В Ростовской области объявлена ракетная опасность.