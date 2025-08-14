СМИ: Встреча Путина и Трампа на авиабазе в Анкоридже пройдет на фоне военных учений

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа которая, возможно, пройдет на авиабазе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, совпадает по времени с проведением там военных учений, пишет Anchorage Daily News.

Отмечается, что на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" пройдут два пересекающихся военных учения, Northern Edge и Arctic Edge, в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, утверждает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. В сообщении говорится, что только это место соответствовало требованиям "для исторической встречи".