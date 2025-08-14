В Ростове-на-Дону беспилотник ударил по жилому многоквартирному дому

Над районом, по которому был нанесен удар, поднимается столб дыма, очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с обрушенным фасадом многоквартирного дома. О пострадавших пока нет официальных данных. На месте ЧП работают экстренные службы. А в Ростовской области объявлена ракетная опасность.

Около 50 человек эвакуировали из дома, по которому попал БПЛА, передает Baza. По данным канала, по меньшей мере два человека пострадали от падения осколков.