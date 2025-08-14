В Москве на 55% снизилось чисто аварий с электросамокатами

В Москве снизилось число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, за семь месяцев с начала года зарегистрировано 442 ДТП с участием СИМ, в них погибли три человека и 462 получили ранения и травмы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Количество ДТП с СИМами снизилось на 54,9% к тому же периоду 2024 года, а число погибших и пострадавших в таких авариях снизилось на 70% и 55,1% соответственно.

Снижение аварийности с эклектросамокатами ранее отметили и городские власти. Они связывают это с введением обязательной верификации пользователей кикшеринговых сервисов (прокатов самокатов) на сайте mos.ru – столичном аналоге Госуслуг. Также прокатные компании стали вводить серьезные штрафы за нарушение правил проката, например, за езду на одном самокате вдвоем.

Несмотря на это серьезные аварии происходят. Так, на днях 16-летние подростки под чужим аккаунтом взяли в аренду самокат, катились на нем вдвоем, не справились с управлением и врезались в столб. Один из подростков от удара улетел на проезжую часть, где его переехал автобус. Мальчик скончался. Второй подросток в больнице.