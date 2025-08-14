Айтишникам все труднее найти работу

В США айтишникам все труднее найти работу, сказалась как сверхпопулярность ИТ-образования в предыдущие годы, так и переходит компаний на ИИ с последующим сокращением части сотрудников. Об этом пишет The New York Times.

С начала 2010-х миллиардеры, технические руководители и даже президенты США призывали молодежь изучать программирование, утверждая, что это даст им высокооплачиваемую работу. ИТ-компании тоже обещали выпускникам компьютерных специальностей высокие зарплаты и разные льготы. Это вызвало бум в сфере ИТ-образования. В 2024 году число студентов по этим специальностям в два раза превысило показатель 2014 года.

Но теперь Amazon, Microsoft и другие гиганты переходят на ИИ, что "разрушает мечты многих выпускников компьютерных вузов о трудоустройстве и вынуждает их искать другую работу". Так, среди выпускников колледжей в возрасте от 22 до 27 лет, специализирующихся в области компьютерных технологий, наблюдается один из самых высоких уровней безработицы - около 7%. Это в два раза выше, чем среди биологов и историков искусства.

"Студенты, изучающие информатику, окончившие университет три или четыре года назад, отбивались бы от предложений ведущих фирм, а теперь они изо всех сил пытались бы получить работу у кого угодно", - говорит Джефф Форбс, бывший директор программы по образованию в области компьютерных наук и развитию персонала Национального научного фонда.

Опрос издания выпускников ИТ-специальностей подтвердил, что многие с трудом находят себе работу. Многие признают, что многомесячные поиски работы часто заканчивались сильным разочарованием или обманом. Часто компании используют ИИ для автоматического сканирования резюме и отклонения кандидатур, и это удручает соискателей. Эксперты говорят, что айтишники сейчас могут рассчитывать только на самые низкие должности.

Подобные тенденции наблюдаются и в России. Компаниям все чаще нужны опытные и знающие специалисты, а на рынке труда в основном молодые и не всегда высококлассные вчерашние выпускники. Согласно опросу работодателей, который hh.ru провел в конце 2024 года, 59% ИТ-компаний считают, что им стало сложнее искать и нанимать персонал, и это их проблема.