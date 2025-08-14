Пенсионерка-аквалангистка провела около суток в водах Татарского пролива

63-летняя пенсионерка из Петербурга провела около суток в водах Татарского пролива. Женщина занималась дайвингом, погрузилась, а затем пропала. Инструктор всплыл без нее, предположив, что аквалангистка присоединится к другой группе дайверов, погружавшихся с другим инструктором.

В итоге женщину обнаружили в 15 км от берега острова Монерон (он находится примерно в 40 км на юго-запад от южной оконечности Сахалина). Пострадавшую доставили на остров, где ее осмотрели медики, сообщили в МЧС.

К поискам аквалангистки привлекали вертолет Ми-8.