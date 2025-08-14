СМИ: Британия отказалась от идеи размещения миротворческих сил на Украине

Британское военное руководство отказалось от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", сообщает The Times.

По данным издания, теперь премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции сосредоточиться на обеспечении безопасности воздушного пространства Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря.

В июле министр обороны королевства Джон Хили заявлял, что Великобритания не отказывается от идеи отправки войск на Украину. При этом он предпочел сослаться на премьер-министра Кира Стармера.

Ранее российская сторона заявляла, что прекращения огня при условии присутствия на Украине контингента из стран НАТО быть не может.