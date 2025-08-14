Священнослужитель призвал перенести День города в Екатеринбурге из-за Успенского поста

Архимандрит Гермоген (Еремеев) заявил о необходимости переноса празднования Дня города в Екатеринбурге из-за соблюдения в эти дни Успенского поста - самого строгого после Великого, поста, посвященного небесной Матери - Пресвятой Богородице. По словам священнослужителя, это время покаяния, воздержания, душевной тишины и покоя, однако именно в первые его дни уральская столица устраивает зрелищные и развлекательные мероприятия, от которых Церковь рекомендует временно отказываться.

В своем обращении, которое опубликовал Telegram-канал "Храм на Крови", архимандрит Гермоген отметил, что тоже хотел бы отметить День города, принять участие в праздничных мероприятиях, встретиться с друзьями и порадоваться за преображение Екатеринбурга, однако из-за поста не может себе этого позволить, как и тысячи других православных христиан.

"Сейчас, на разных платформах, много говорится об исторических скрепах, о духовном возрождении, о патриотизме, о христианстве, как основной, и естественно, культурообразующей религии России… Но вот, к сожалению, мало, что делается… Но словно бы не видят и не слышат власти города Екатеринбурга, о том, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!

О каких "исторических скрепах" и о каком "возрождении духовности" тогда идет речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?!" - пишет архимандрит.

Он отметил, что Успенский пост был установлен еще в V веке, а окончательно утвержден в 1166 году на Константинопольском Соборе. Таким образом, посту уже 8,5 столетий, однако власти совсем молодого в сравнении Екатеринбурга не собираются с ним считаться. Архимандрит Гермоген также призвал горожан и тех, "от кого зависят решения" в Екатеринбурге, всерьез задуматься о том кто мы, откуда пришли и куда идем.

Напомним, что в августе Екатеринбург отметит 302-ю годовщину со дня основания. Основной день празднования состоится 16 августа, однако отмечать горожане будут на протяжении целых двух недель – с 9 по 23 августа состоится более 300 различных мероприятий: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки, спортивные состязания и так далее.