В Екатеринбурге пройдет аукцион на заключение договора о КРТ в границах трех улиц

В Екатеринбурге пройдет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в границах трех улиц: Майкопской – Армавирской – Подгорной. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Постановление об аукционе подписано главой города Алексеем Орловым. По данным мэрии, начальная цена лота составит более 716 тысяч рублей, а шаг аукциона – более 35 тысяч рублей. Площадь новой площадки КРТ – более 59 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на территории находятся 15 зданий, в том числе два аварийных дома, построенных в конце 1950-х – 1960-х годах. По итогам аукциона застройщик сможет снести 11 из них, чтобы возвести современный жилой комплекс. Владеющих квартирами в зданиях или снимающих их в социальный наем расселят. Срок реализации проекта составит 11 лет.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был определен застройщик, который займется площадкой в границах улиц Бабушкина – Корепина – Стачек, отданной под КРТ.