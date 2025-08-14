WhatsApp* обвинила российские власти в лишении россиян права на общение

Администрация мессенджера WhatsApp* обвинила российские власти в лишении россиян права на безопасное общение. Накануне Роскомнадзор подтвердил, что начал блокировку звонков и видеозвонков в WhatsApp* и Telegram – иностранных мессенджерах. В американской компании пообещали продолжить попытки сделать зашифрованные сервисы доступными для россиян.

Российские власти обвиняют WhatsApp* в нежелании сотрудничать в вопросах преследования нарушителей отечественного законодательства. Также в Роскомнадзоре назвали иностранные мессенджеры самыми популярными у мошенников, поэтому блокировка - это забота о безопасности россиян.

"WhatsApp* является конфиденциальным приложением, использует сквозное шифрование и бросает вызов попыткам правительства [РФ] нарушить право людей на безопасное общение. Именно поэтому Россия пытается заблокировать его для более чем 100 миллионов россиян", — говорится в заявлении администрации мессенджера.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы сквозная зашифрованная связь стала доступна людям по всему миру, в том числе в России", - цитирует заявление компании Reuters.

*принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ