Белгород атаковали беспилотники ВСУ, три мирных жителя получили ранения

Белгород в очередной раз подвергся атаке беспилотника ВСУ, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии (у него множественные осколочные ранения), его супруга получила ожог. Еще один мужчина госпитализирован с ранением ноги и баротравмой.

Дроны атаковали Белгород около 7 утра. В результате удара загорелся легковой автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

Кроме того, Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника уже четыре раза нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Пострадавших нет.

13 августа на регион также велась многочасовая атака со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами. В первую очередь под удар попали Белгородский район и город Белгород, уточнил губернатор. Пострадали пятеро бойцов "Орлана" и восемь мирных жителей. Сейчас в больницах остаются пять человек.