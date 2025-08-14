Екатеринбуржцы ждут рейс в Шарм-эль-Шейх уже 5 часов

Пассажиры аэропорта "Кольцово" вынуждены почти 7 лишних часов ожидать свой рейс до Шарм-эль-Шейха. Данные о переносе вылета отображены на онлайн-табло аэропорта.

Изначально рейс 4S-3322 авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в 05.45, однако вылет был перенесен на 12.25. Сейчас проходит регистрация пассажиров.

Ранее мы писали, что в начале июля борт египетской авиакомпании Red Sea впервые прибыл в екатеринбургский аэропорт. После этого компания каждый четверг вплоть до 23 октября будет осуществлять полеты из уральской столицы в Египет.