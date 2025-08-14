Российский вратарь Сафонов выиграл очередной трофей в составе французского "ПСЖ"

Российский футболист Матвей Сафонов выиграл очередной трофей в составе французского клуба "ПСЖ".

Парижане в матче за Суперкубок UEFA обыграли английский "Тоттенхэм". Основное время завершилось со счётом 2:2. На 39-й минуте защитник англичан Микки ван де Вен открыл счёт. Удвоил преимущество "шпор" на 48-й минуте Кристиан Ромеро. На 85-й минуте Ли Кан Ин один мяч отыграл. Уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Гонсалу Рамуш сумел сравнять счёт и перевести игру в серию послематчевых пенальти. В пробитии 11-метровых ударов сильнее оказались французы — 4:3.

Сафонов провёл весь матч на скамейке запасных. Отметим, что для Матвея это уже пятый трофей в составе "ПСЖ". Ранее он победил с клубом в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, а также стал обладателем Лиги чемпионов UEFA.

Ситуация в "ПСЖ" у Сафонова усложнилась из-за покупки украинского защитника Ильи Забарного. Якобы Матвея попросили покинуть клуб из-за трансфера украинского футболиста, который был приобретён этим летом за 63 млн евро. Однако в СМИ писали, что Сафонов отказался уходить из команды. Кроме этого, главный конкурент за место в воротах, итальянец Джанлуиджи Доннарумма, оказался не нужен тренеру Луису Энрике, что могло позволить Сафонову больше играть. Но на позицию вратаря тут же был куплен француз Люка Шевалье, который и занял место в воротах в матче за Суперкубок. Дальнейшая судьба Сафонова в "ПСЖ" остаётся неясной.