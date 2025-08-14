ФСБ и Минобороны заявили об уничтожении производства украинских ракет "Сапсан"

ФСБ и Минобороны России сообщили о совместной спецоперации на территории Украины, в результате которой были поражены четыре завода, где велись работы по сборке ракетного комплекса "Сапсан". В ФСБ заявляют, что этот комплекс Украина разрабатывала совместно с одной из европейских стран, а в радиус поражения баллистической ракеты попадали Москва и Минск.

Сообщается, что российская спецслужба установила точные координаты зданий и сооружений, задействованных в проекте, а также прикрывавших его систем ПВО. Среди пораженных объектов значатся Павлоградский химзавод (на нём производили и хранили твёрдое топливо для "Сапсана", а также изготавливали снаряды, малые авиационные бомбы и термобарические заряды); Павлоградский механический завод (там собирали ракеты, двигательные установки, системы управления и боевые части "Сапсана"); Шосткинский казенный завод "Звезда" (там делали порох и боевые заряды); Шосткинский научно-исследовательский институт химпродуктов (на нем производили ракетное топливо для огнеметных систем и разрабатывали новые виды пороха).

"В течение июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины", - заявили в Минобороны России.