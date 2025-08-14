14 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев потратил полмиллиона рублей на ремонт детской площадки на Эльмаше

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с ремонтом детской площадки во дворе ул. Даниловская, 46 на Эльмаше. Именно за его счет у детей появились новые качели, горки, лазалки и карусели, о которых просили местные жители. На все работы депутат выделил из личных средств полмиллиона рублей.

Открытие детской площадки на ул. Даниловская, 46 на Эльмаше в Екатеринбурге, отремонтированной за счет Алексея Вихарева(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Двор – то место, где многие жители, особенно дети и их родители, проводят немало времени. Поэтому каждый из нас хочет видеть рядом с домом современные детские и спортивные площадки, где можно активно и с пользой проводить время. Надеюсь, новый игровой комплекс будет радовать еще не одно поколение жителей этого и соседних домов", — рассказал руководитель "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Открытие детской площадки на ул. Даниловская, 46 на Эльмаше в Екатеринбурге, отремонтированной за счет Алексея Вихарева(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Открытие детской площадки на ул. Даниловская, 46 на Эльмаше в Екатеринбурге, отремонтированной за счет Алексея Вихарева(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Это не первый двор в Орджоникидзевском районе, который был обновлен за счет депутата. Однако, по словам самого Вихарева, для позитивных изменений требуется и работа самих жителей - им необходимо провести собрание собственников жилья и собрать не меньше 70% голосов в поддержку всех работ. Жители Даниловской, 46 выполнили эти требования в короткие сроки. В свою очередь депутат финансово помог с демонтажем старых и установкой новых конструкций.

Накануне прошло торжественное открытие площадки. Для детей были приглашены аниматоры, которые устроили шоу-программу с конкурсами и танцами. Каждый ребенок также мог нанести аквагрим, бесплатно угоститься сладкой ватой и покататься на пони.

Открытие детской площадки на ул. Даниловская, 46 на Эльмаше в Екатеринбурге, отремонтированной за счет Алексея Вихарева(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

В это же время активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева раздали всем присутствующим памятки с важной информацией о выборах губернатора Свердловской области в сентябре.

Открытие детской площадки на ул. Даниловская, 46 на Эльмаше в Екатеринбурге, отремонтированной за счет Алексея Вихарева(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Будущее нашего региона и нашего любимого города зависит от сильного губернатора, его личных и деловых качеств. Лучший показатель – конкретные дела и реальные результаты кандидата. В сентябре нам важно всем вместе сделать правильный выбор, доверить руководство регионом грамотному лидеру и неравнодушному человеку", — отметил Алексей Вихарев.

Открытие детской площадки на ул. Даниловская, 46 на Эльмаше в Екатеринбурге, отремонтированной за счет Алексея Вихарева(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что Алексей Вихарев также организовал работу нескольких колл-центров по предстоящим выборам. Волонтеры по телефону информируют жителей Екатеринбурга о датах проведения голосования – 12, 13, 14 сентября, а также напоминают о его способах: на дому (в особых случаях), на своем избирательном участке или на другом с помощью ДЭГ и "Мобильный избиратель", предварительно подав заявление в Избирком.

