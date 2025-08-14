Вице-спикер ГД предложил доплачивать учителям за отказ от домашних заданий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести доплаты для учителей за отказ от традиционных домашних заданий в пользу разных "инновационных" методик.

Он считает, что при этом необходимо подтверждение результативности новых методик через мониторинг академической успеваемости, динамики мотивации учащихся и независимые экспертные оценки. "Инновационными" форматами могут стать "проектная деятельность" в рамках урочного времени, внедрение систем формирующего оценивания и индивидуальных треков развития. По его мнению, это снизит нагрузку на школьников, сохранив качество образования. По всей видимости, речь идет о цифровизации в той или иной форме.

В комментариях люди практически единодушны в том, что некомпетентные люди продолжают рушить образование. Без повторения пройденного дома обойтись невозможно. Об этом заявил и Сергей Рукшин, народный учитель России, единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов — выдающихся математиков Григория Перельмана и Станислава Смирнова.

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил дискуссию об отмене домашних заданий под предлогом перегрузки школьников.



