В России впервые за 15 лет сократилось число зафиксированных нарушений ПДД

Увеличение штрафов за нарушение ПДД принесло свои плоды – в России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений правил – на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Но в абсолютных числах цифра все равно очень большая – 106,2 млн дел об административных нарушениях возбудили сотрудники ГАИ за первые шесть месяцев 2025 года, пишет "Коммерсант".

Немного снизилось число пойманных нетрезвыми за рулем (-2,7%) и отказавшихся от освидетельствования (-1,9%).

Эксперты считают, что экономические факторы – повышение штрафов и снижение скидки при их быстрой оплате – сделали свое дело. Напомним, в среднем штрафы увеличились в полтора раза, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине и т. д.

Впрочем, ряд экспертов считает, что слепо доверять обобщенной статистике по России нельзя – в некоторых регионах, например, сократили число камер фиксации нарушений, за счет чего и могла измениться статистическая картина.