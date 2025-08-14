14 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предлагают внедрить рейтинг самокатчиков

В России нужно внедрить рейтинг пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), как это сделали в Москве. Такое предложение направил в Правительство и МВД депутат Госдумы Иван Сухарев.

Число ДТП с участием электросамокатов росло до последнего времени, несмотря на попытки как-то урегулировать их езду. Депутат напомнил о недавнем случае в Балашихе, где самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места происшествия, нанеся мальчику серьезные травмы головы, рук и ног.

В Москве операторы проката СИМ запустили рейтинговую систему пользователей в целях снижения рисков. Введена обязательная регистрация через официальный городской портал. Кикшеринговые компании анализируют историю поездок клиента, соблюдение им правил парковки и полученные штрафы за нарушение ПДД. Самокатчикам с низким рейтингом будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость. Сухарев считает, что в этом нуждается вся страна.

Он также предлагает ввести обязательное онлайн-тестирование на знание ПДД при заключении договора аренды электросамоката. А кроме того, запретить управлять СИМ тем, кто лишен водительских прав.

По данным МВД, аварийность с участием СИМ в 2024 году выросла на 43% (почти 4,5 тыс. за год), количество погибших — на 26% (54 человека, в том числе 6 детей). Причем 65% происшествий произошло с участием арендованных самокатов. Рост аварийности и смертности замедлился по сравнению с 203 годом. А в первом полугодии 2025 года аварийность и число пострадавших снизились на 20%, но 23 человека погибли, включая четверых детей. В 22 случаях погибшими были сами самокатчики, одного человека сбили насмерть на тротуаре.

