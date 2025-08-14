Исследования: педагоги увольняются из-за низкой оплаты и нагрузок

Учителя в России назвали низкую зарплату, заполнение ненужных отчетов и выросшие нагрузки основными причинами увольнения из школ.

Согласно двум независимым исследованиям, сменить место работы учителей вынуждают и психологическая атмосфера в коллективе, а также постоянное изменение требований.

Педагоги старшего возраста чаще увольняются из-за неуважения в обществе, а молодые жалуются на отношение руководства и выгорание. Преподаватели признались, что нередко сталкиваются с психологическим давлением, репутационными рисками, а также с другими препятствиями уходу со стороны руководства, сообщают "Известия".

Ранее Минпросвещения России запустило "горячую линию" по подбору педагогов для школ. Это необходимо в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников.