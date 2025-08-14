В РФ хотят ввести штрафы за травлю в школе и интернете

В России борьба с травлей в школах и Сети выходит на новый уровень.

В стране хотят за это штрафовать. Соответствующий проект закона разработали депутаты ЛДПР. Согласно документу, за буллинг и кибербуллинг могут ввести взыскания до 500 тыс. руб. При этом не все депутаты поддерживают эту инициативу — против выступает СРЗП.

Параллельно межфракционная группа парламентариев готовит инициативу, предполагающую профилактику травли несовершеннолетних — ее должны принять до конца текущего года. По словам юристов, доказать в суде факт постоянных унижений будет непросто, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу.