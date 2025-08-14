Россиянам запретят брать больше одного микрозайма в МФО

Россиянам с 2026 года запретят брать в микрофинансовых организациях больше одного займа на руки.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С данной инициативой изначально выступили в Центробанке РФ, участники рынка предложение раскритиковали, но власти всё равно ее поддержали.

Со следующего года при выдаче займа в МФО также введут период охлаждения на три дня и снизят уровень максимальной переплаты с 130 до 100%. Чтобы предотвратить переход граждан к "черным" кредиторам, регулирование в этой сфере тоже будет ужесточено, сообщают "Известия".

Напомним, российские микрофинансовые организации в мае рекордно нарастили объем выданных займов. Разные бюро приводят разные цифры, но все они внушительны: речь идет о 3-6 млн договоров на общую сумму 44-81 млрд руб.